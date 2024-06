OM : Gignac emballé par De Zerbi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

André-Pierre Gignac l’ancien numéro 9 de l’Olympique de Marseille a donné son avis sur De Zerbi.

Alors que le coach italien Roberto De Zerbi devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille d’ici quelques jours. L’ancien numéro 9 vedette du club, avec 77 buts en 188 matchs entre 2010 et 2015. André-Pierre Gignac s’est exprimé sur la venue du coach italien dans le club olympien lors d’un space sur X, « Après De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, comme l’on dit plusieurs c’est du Guardiola. Ça sort le ballon comme ça joue 6 mètres, les 2 centraux dans les 6 mètres, ça écarte sur les latéraux, ça trouve le 6 qui vient en appui c’est et ça touche les 8 et ça touche les 10 et après ça joue sur les côtés. Ça va à 2000 à l’heure, après il faut le temps de le laisser s’instaurer, c’est toujours pareil nous à Marseille on n’a pas le temps mais il faut laisser s’instaurer », a déclaré le natif de Martigues.

« Il (De Zerbi) a été invité à Lille et tout avec son staff technique et tout pour voir les entraînements de Bielsa. Le seul hic que moi je mettrai le problème c’est que, bon tu peux être dans un bon jour dans un mauvais jour, mais si l’équipe elle n’est pas dans un bon jour techniquement elle n’est pas précise techniquement c’est un coup de 4-1, 4-2 tu vois ce que je veux dire. Ce n’est pas tout rien parce que le mec il est une idée super claire, tu ne peux pas lutter avec ça il ne panique pas. Il reste droit dans ses bottes, il ne va pas changer, on va dire entre guillemets il est têtu tu vois ce que je veux dire il reste dans le droit dans ses bottes il sait ce qu’il a à faire », ajoute l’ancien international français.

