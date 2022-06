OM : Gignac est cash concernant Zidane au PSG !

L’ancien attaquant de l’Olympique André-Pierre Gignac était l »invité de « Rothen S’enflamme » sur les ondes de RMC ce jeudi. Il n’a pas mâché ses mots en évoquant la rumeur Zinédine Zidane au PSG

🎙 Gignac, sur Zidane au PSG. 🗣💬 « Moi, ça me ferait mal au cœur. Depuis tout petit, je baigne dans la rivalité avec Paris. Pour un Marseillais, ce n’est pas bien que Zizou aille à Paris. » #RMClive pic.twitter.com/vmtDW1zfsO — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) June 16, 2022

« Ça me fait mal au coeur »

« Ça me fait mal au coeur (rires). Il faut dire ce qui est. J’ai toujours été dans la rivalité avant les matchs, j’ai toujours joué ce jeu-là. Moi, j’ai été baigné dans cette rivalité. Je suis né à côté de Marseille, depuis que je suis tout petit, c’est la rivalité avec Paris. Quelqu’un qui n’est pas baigné dans cette rivalité va te dire que c’est bien de voir Zizou revenir en France. Mais non, pour un Marseillais, ce n’est pas bien. C’est un grand entraîneur, donc c’est sûr que tous les clubs vont le vouloir. Paris est en train de devenir un monstre européen, donc c’est normal qu’ils veulent Zidane. Mais moi ça me ferait mal au cœur. Je préfère qu’il attende de voir ce qu’il se passe avec l’équipe de France, même si je pense que ça va être compliqué de faire ce qu’a fait Didier Deschamps. Je préférerais qu’il prenne son mal en patience. » André Pierre Gignac – Source RMC Sport