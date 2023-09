OM : Gigot aurait préféré ne pas encaisser du but plutôt que de marquer !

Après la défaite 3-2 concédée à Monaco pour la première de Gennaro Gattuso avec l’OM. Samuel Gigot s’est exprimé au micro de Canal+ Foot.

Samuel Gigot s’est exprimé après cette défaite. « C’est dur à accepter pour nous, on repart avec zéro point. On doit mieux gérer nos temps forts et temps faibles. On n’a pas été bons défensivement. On prend des risque, le petit Akliouche nous a posé des problèmes. C’était difficile, on prend le premier but sur une touche, le second sur un coup franc jouer rapidement. Le coach ne veut pas lâcher, il vient d’arriver, il veut garder le positif, il faut rester soudé. Il veut que l’on soir une équipe du début à la fin. Je préfère ne pas encaisser de but que de marquer. Il faut rester souder, on doit montrer un meilleur visage aux supporters. »

On essaye de jouer haut, de ressortir vite le ballon, les efforts sont longs