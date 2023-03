L’OM ne fait pas mieux qu’un nul 1-1 contre Montpellier à domicile. L’OM a encaissé un but à la 13e minute avant de revenir au score sur pénalty à la 44e sur pénalty.

L’OM concède l’ouverture du score à la 13e minute sur un but d’Arnaud Nordin. L’OM se montre dangereux et obtient un pénalty à la 44e minute après une main de Mamadou Sakho dans la surface montpelliéraine. Guendouzi le transforme et égalise pour l’OM, 1-1 à la mi-temps entre les deux équipes. En seconde période les deux équipes se créent des occasions mais rien d’autre ne sera marqué. C’est le cinquième match consécutif sans victoire à domicile pour l’OM.

🗣️ Samuel Gigot : « Je n’arrive pas trop à comprendre parce qu’on a un public énorme. » Le défenseur de l’OM ne comprend pas pourquoi les Marseillais n’y arrivent plus à domicile.#OMMHSC I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/e309QDXKXA — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2023

Sur les derniers matchs on n’est pas à la hauteur

« C’était un match encore compliqué. On prend un but d’entrée et on court après le score du coup. On a la chance d’égaliser rapidement. Je n’arrive pas à comprendre parce qu’on a un public qui est toujours derrière nous, à nous pousser jusqu’à la dernière minute. Tous les matchs sont compliqués. Toutes les équipes accrochent et ça va être difficile jusqu’à la fin. Mais on ne va pas lâcher. Dès la semaine prochaine on va s’y remettre avec un gros match qui arrive. Il faut avancer. On n’est pas la hauteur sur les derniers matchs. Mais on va se réveiller. » Samuel Gigot – Source : Prime Video (31/03/2023)