OM : Gigot, capitaine dépassé…

Jeudi soir, l’OM a arraché une victoire importante 4-3 face à l’Ajax dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation de Samuel Gigot lors de ce match.

Pour ce nouveau match de l’OM, les joueurs marseillais avaient la pression après la série de mauvais résultats en Ligue 1. Mais l’Europa League est une autre compétition surtout en termes de réussite. Gattuso a réussi à motiver ses troupes, le visage affiché a été combatif et le pressing payant. L’OM a rapidement ouvert le score sur penalty, Aubameyang a fait parler son expérience pour le convertir. Par contre, la fragilité mentale de cette équipe a été flagrante dans la foulée en offrant l’égalisation à l’Ajax, par naïveté et fébrilité. La suite a été de la même veine, Mbemba a redonné l’avantage aux siens, avant que la défense craque directement derrière, Aubameyang a marqué un superbe ciseau, puis l’OM en supériorité numérique a trop reculé et s’est fait punir. L’Ajax aurait même pu l’emporter mais c’est finalement le portier néerlandais qui a offert une second penalty aux marseillais suite à une erreur grotesque dans les dernières minutes. Une victoire importante qui ne cache pas les difficultés récurrentes de l’effectif.

La note de Samuel Gigot : 3/10

Son appréciation

Gigot, capitaine dépassé…

De retour dans le onze, le capitaine marseillais n’a pas maitrisé son duel face au solide Brobbey. Coupable d’un mauvais au trop lent replacement sur les deux premiers buts de l’Ajax, le défenseur central a passé une première période bien compliqué. Il doit être plus précis dans ses interventions et plus rapidement se resituer sans quoi le déséquilibre occasionné est sanctionné. Un retour à oublier…

Les notes des médias

Note de L’Equipe 3/10 Une première période horriblement compliquée face au colosse Brobbey. Il tente de le suivre haut mais sort parfois à mauvais escient, et les combinaisons de l’Ajax passent dans son dos sur les deux premiers buts d’Amsterdam. Il freine Brobbey et obtient la faute (42e), avant la pause. Moins en souffrance en seconde période, même si l’avant-centre adverse est resté une menace permanente. Note de Maxifoot 3.5/10 De retour comme titulaire et choisi comme capitaine, le défenseur central de l’Olympique de Marseille n’a pas été à la hauteur de la confiance de son entraîneur Gennaro Gattuso. Dès les premières minutes, il a été en retard et a été totalement aspiré sur le premier but de Brobbey. Par la suite, le Phocéen a donné le sentiment de se reprendre avec plusieurs duels remportés dans l’entrejeu. Mais encore en retard, il a été encore responsable sur le second but du Néerlandais. Note de FootMercato 4/10 Le capitaine marseillais du jour a été très en dessous de son niveau habituel. Aussi bien dans le duel que dans son positionnement, il a été bousculé par Brobbey et il n’est pas étranger à la fébrilité défensive des siens sur ce match. Même dans ses relances, il a manqué de précisions. Loin du Gigot rassurant et fiable du début de saison.

