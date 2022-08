OM : Gigot, ce n’est pas encore ça…

L’OM a ramené un point de son déplacement à Brest, dimanche en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Samuel Gigot lors de ce match.

L’OM s’est fait secouer par Brest ce dimanche soir. Igor Tudor avait décidé de reconduit le même onze qui s’était largement imposé face à Reims la semaine dernière, laissant Payet avec les recrues Sanchez et Veretout sur le banc. Si Guendouzi s’est offert la première grosse occasion des olympiens suite à un ballon récupéré, un grand pont et une frappe détournée par Bizot, l’OM a eu du mal a construire son jeu. Brest a pressé haut et s’est offert une grosse occasion sur une tête de Le Douaron, le ballon est allé heurter le poteau de Blanco. Cependant, les hommes de Tudor ont ouvert le score quelques minutes avant la mi-temps, suite à un ballon en retrait sur un corner, Clauss a trouvé Tavares au second poteau, le latéral a parfaitement placé son ballon. La seconde période a été compliqué pour les marseillais, malgré l’entrée de Sanchez, ce sont les bretons qui ont dominé le match bien emmenés par Belaili. A force d’insister, c’est Lees-Melou qui s’est offert une super demi-volée permettant l’égalisation 1-1. Les marseillais n’ont pas vraiment eu d’occasions franches alors que Le Douaron et Cardona s’en sont procurés deux belles, Blanco sortant la seconde. L’OM s’en tire bien avec ce résultat…

La note de Samuel Gigot : 4.5/10

Son appréciation

Gigot, ce n’est pas encore ça…

Le défenseur est solide dans les duels, il montre du mieux dans la gestion globale du match mais ce dernier n’est pas toujours rassurant. Il est en retard sur la tête de Le Douaron qui trouve le poteau, il se manque aussi sur deux relances plein axe qui offrent une grosse occasion à Brest. Il doit gommer ce genre d’erreurs et affiché d’avantage de sérénité.

