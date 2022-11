OM : Gigot explique pourquoi ce but face à Lyon était spécial pour lui !

En plus des trois points, Samuel Gigot a pu profiter pour célébrer son but devant les supporters au Vélodrome… Il était encore plus heureux de marquer en présence de sa famille !

Natif d’Avignon, Samuel Gigot a rejoint l’Olympique de Marseille cette saison. Face à Lyon au Vélodrome ce dimanche, il a marqué pour la première fois à domicile et a offert la victoire à son équipe.

C’est exceptionnel de marquer devant ma famille, j’en rêvais et mon père rêvait de me voir inscrire un but au Vélodrome

Sa famille était présente dans les tribunes pour regarder le match, ce qui a forcément rendu son but encore plus spécial. Le défenseur français l’explique en zone mixte juste après la rencontre ce dimanche soir.

A LIRE AUSSI : OM : Beye pointe du doigt le problème d’égo de Tudor avec ce joueur !

« C’est incroyable. Pour moi, c’est magnifique de marquer dans un Olympico, j’en ai rêvé de mettre ce but, c’est exceptionnel. Le plus important, c’est la victoire ce soir. C’est venu naturellement. J’ai tout lâché ! J’ai failli tout arracher, c’était trop beau. Nos supporters sont exceptionnels depuis le début. C’était difficile pour nous après cette contre-performance mardi en Coupe d’Europe. Le meilleur des remèdes était de gagner ce soir à la maison, face à Lyon. C’est une belle victoire. On avait envie de se rattraper après la désillusion de mardi. On a fait une très bonne première période, la deuxième était plus compliquée mais on a su être solidaires, serrer les dents, bien défendre et gagner ce match. On a répondu présent, ça forge le caractère de cette équipe. C’est exceptionnel de marquer devant ma famille, j’en rêvais et mon père rêvait de me voir inscrire un but au Vélodrome. La première fois il n’était pas là (contre Lille), j’étais très heureux de marquer devant lui. » Samuel Gigot – Source : Zone Mixte (06/11/22)

Retrouvez la réaction des supporters de l’OM à chaud après la rencontre