OM : Gigot fait le point sur sa blessure !

Ce vendredi, Samuel Gigot a répondu aux questions des journalistes avant le déplacement de l’OM à Reims. Le défenseur central est revenu sur sa blessure à la cheville, il fait le point sur son état de forme…

« C’était une grosse entorse finalement. J’avais encore pas mal de douleurs lors du dernier match mais je suis prêt et désormais à 100%. C’était rageant de ne pas pouvoir être avec l’équipe mais on gagne et on perd ensemble. Finalement plus de peur que de mal à Clermont. Contre Strasbourg, c’était un bonheur de pouvoir rejouer au Vélodrome. Il y a eu beaucoup de déception en fin de match. » Samuel Gigot – source : Conférence de presse (17/03/2023)