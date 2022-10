OM : Gigot, retour perdant !

« Il aurait fallu marquer le but. Je pense qu’on a fait un bon match, mais pas suffisant pour l’emporter. Les joueurs ont beaucoup donné, j’ai vu beaucoup de positif, mais je n’ai pas aimé la façon dont on a manqué de tranchant défensif au début. C’est à cause de ça qu’on a pris les deux buts. On n’a pas abordé le match mentalement comme il fallait. Ensuite, on a beaucoup couru et on a tout fait pour inverser la vapeur mais pas ça n’a pas suffi. (…) Ils étaient costauds, ils ont créé du danger mais nous aussi. Il y en a eu de part et d’autre. On a mis le contenu nécessaire pour pouvoir arracher le nul. Même si à la fin on perd, ça se joue sur des détails. On est quand même fautifs sur le deuxième but, mais j’ai vu des choses positives. On a cette finale dans six jours, il ne faut pas trop à se prendre la tête. Ce sera le match de l’année. Pour les supporters, ce sera beau. Vu comment on a joué jusque-là, on mériterait de gagner. On est suffisamment bons pour le faire. On a été courageux, on peut être fiers. La façon dont on a bousculé toutes ces équipes me rend fier. Les joueurs peuvent l’être.» Igor Tudor – Source : Conférence de presse