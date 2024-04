OM : Gigot très heureux pour ses deux coéquipiers !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va affronter Lens ce dimanche dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Samuel Gigot était en conférence de presse ce vendredi, le défenseur a été interrogé sur les cas Balerdi et Clauss…

En conférence de presse, Samuel Gigot a été interrogé sur le niveau de Balerdi et le retour de Clauss en compétition avec l’OM. « Balerdi a passé un cap cette année. Je suis très fier et content pour lui, il le mérite. Il a énormément progressé mentalement et physiquement. Il a pris de la masse. Techniquement, il est au dessus. Il est à un niveau très élevé. C’est vraiment beau. (…) On est tous content pour Clauss et pour son but. On est très content de son retour contre Nice. »

