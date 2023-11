OM : Gigot, une des rares satisfactions…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dimanche soir, l’OM a encore proposé un piètre spectacle à Lens et a perdu le match à la 90′ dans un match globalement médiocre. Voici la note et l’appréciation de Samuel Gigot lors de cette défaite.

Pour ce nouveau match de Gennaro Gattuso comme coach de l’OM, les joueurs sont toujours incapables de proposer une consistance technique. Les deux équipes ont eu du mal à se procurer des occasions dans un match intense mais faible techniquement. L’animation collective est encore morne, même si l’OM tente de partir du gardien, les relances risquées ont du mal a trouver un milieu de terrain. La plus grosse occasion pour l’OM a été pour Amine Harit, encore en dedans ce soir dimanche, qui ne cadre pas sa frappe suite à un centre de Lodi. Aubameyang a eu deux situation après son entrée, mais sans véritablement inquiéter Samba. Pau Lopez lui a été sauvé par Veretout sur sa ligne dans les dernières minutes avant d’encaisser le but de Gradit. Un match médiocre et une défaite de plus pour l’OM qui coule au classement.

La note de Samuel Gigot : 6/10

Son appréciation

Gigot, une des rares satisfactions…

Aligné à la place de Mbemba, le capitaine du soir a été solide. Tacle rageur pour donner le ton, costaud dans les duels aériens, c’est une des valeurs sûres de l’effectif. Il s’offre un des rares tirs cadrés de son équipe (2), et affiche de la constance en défense. Dans une équipe avec peu de satisfaction, il en est une !

