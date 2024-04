OM : Gigot veut y croire !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va affronter Lens ce dimanche dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Samuel Gigot était en conférence de presse ce vendredi, le défenseur veut encore croire à une qualification en Coupe d’Europe.

En conférence de presse, Samuel Gigot a évoqué le match face à Lens et la possibilité d’aller chercher une 6e ou 7e place pour l’OM. « On croit encore en une qualification en Ligue Europe, tout est encore jouable. Il faut gagner dimanche contre Lens. On aurait aimé l’emporter face à Nice, on a eu les opportunités. C’est encore possible. (…) Lens est une très belle équipe athlétique qui a beaucoup de qualité. Il faut avoir un bel état comme face à Nice. Lens est vraiment une bonne équipe. »

A lire : Mercato OM : La longue liste de départs (et pas des moindres) à prévoir cet été ?

Tout est encore jouable

#Gigot: « On croit encore en une qualification en Ligue Europe, tout est encore jouable. Il faut gagner dimanche contre Lens. On aurait aimé l’emporter face à Nice, on a eu les opportunités. C’est encore possible. » #OMRCL #OM #TeamOM #liveFCM pic.twitter.com/bf0cCOsSyX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2024