OM : Giuly révèle comment Milik est parvenu à inscrire un triplé contre Angers…

Après une période assez difficile en cette première partie de saison, Arek Milik est revenu en force en inscrivant un triplé contre le SCO d’Angers. Une performance qui a été analysée de près par le consultant d’Amazon Prime Ludovic Giuly…

Si l’Olympique de Marseille est deuxième du classement à l’aube de la 23e journée de Ligue 1, il le doit en grande partie à Arek Milik. En effet le polonais a inscrit un triplé contre Angers (5-2). Après le match, Ludovic Giuly a révélé comment ce hat-trick avait pu voir le jour.

« Comme quoi il faut écouter les joueurs et leurs sensations sur le terrain » — Ludovic Giuly

« Comme quoi il faut écouter les joueurs et leurs sensations sur le terrain. C’est vrai qu’il y a un système de jeu avec un coach qui décide, mais parfois discuter avec son entraineur pour dire qu’il avait besoin de quelqu’un à côté de lui, ça peut aider. Et lors de ce match contre Angers, il a eu raison. Quand tu as trois joueurs offensifs, ça change tout. Ils ont eu des occasions et des espaces. Milik prend la profondeur et sait bien se déplacer » Ludovic Giuly – Source : Amazon Prime (05/02/2022)