OM : « Globalement, il a progressé ce joueur »

Souvent critiqué pour ses interventions maladroites et ses bourdes, Leonardo Balerdi a su muscler son jeu et livrer des prestations abouties. Retour sur le début de saison de l’argentin.

Hésitant et brouillon lors de ses premiers matchs à l’OM, les médias et les supporters marseillais n’y sont pas allés de main morte avec l’ancien joueur de Dortmund. Ramené à Marseille par AVB, le jeune défenseur a mis du temps à s’adapter, mais aujourd’hui Igor Tudor lui fait totalement confiance avec cinq titularisations en Ligue des Champions et quinze en Ligue 1. Lors de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi, Thierry Audibert et Nicolas Filhol ont débattu du niveau de l’Argentin au terme de cette première partie de saison.

« Balerdi, je veux le juger que sur les derniers matchs où il a été au niveau où on l’attend. Il est en progression, c’est vrai qu’il nous fait toujours un peu peur parce qu’il est capable de faire la petite connerie du match. Si elle est de moins en moins grave et de moins en moins récurrente, c’est mieux. Sur celles qu’il a fait cette saison, il n’a pas eu de chance. » Thierry Audibert – Débat Foot Marseille – 23/11/2022

« Balerdi a replongé… Je trouve qu’il y avait une progression globale dans le jeu. Mais autant le but face à Ajaccio où il dévie le ballon et il met le deuxième : là c’est de sa faute parce qu’il fait un mauvais geste défensif. Autant le tir dévié face à Lens, là il n’a pas de chance parce qu’il est hyper loin du but, n’importe quel défenseur central l’aurait dévié comme ça. Globalement il a progressé ce joueur, et pourquoi ? Parce qu’il a énormément joué. Il suffit de regarder le nombre de minutes et de matchs qu’il a joué cette saison : il a participé à tous les matchs. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 22/11/2022

