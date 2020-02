OM: Gourcuff raconte le mercato et l’intransigeance de Rongier…

L’OM reçoit le FC Nantes ce jeudi dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Le coach des Canaris, Christian Gourcuff a affirmé regretter le départ de son ancien joueur Valentin Rongier…

Moins en forme sur les derniers matchs, Rongier reste important au milieu de terrain marseillais. Ancien capitaine du FC Nantes, Valentin Rongier a marqué les esprits chez les canaris en jouant 135 matchs entre 2014 et 2019. Son ancien entraîneur Christian Gourcuff s’est exprimé en conférence de presse, il a affirmé que le milieu de terrain marseillais souhaitait quitter son club formateur dès le début du mercato…

Il m’a dit qu’il voulait partir– Christian Gourcuff

» Jouer à Marseille, c’est toujours difficile, qui plus est face à une équipe en pleine confiance. Il faut qu’on assume et qu’on soit à notre meilleur niveau… C’est une formation qui met beaucoup d’agressivité même s’il y a des matches où ils ont su être plus attentistes Rongier affirme toutes les qualités qu’on lui connait. Je souhaitais qu’il reste avec nous. Je lui avais même dit que c’était son intérêt pour avoir d’autres ouvertures. Il a toujours été clair : dès le premier jour, il m’a dit qu’il voulait partir » Christian Gourcuff – source : Conférence de presse