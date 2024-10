OM : Govou félicite Letexier sur un point précis !

La décision polémique de François Letexier ne passe pas chez les Marseillais. Sidney Govou félicite cependant l’arbitre de la rencontre d’avoir pris la parole sur DAZN.

« Que l’arbitre se trompe à vitesse réelle pourquoi pas ! Mais que fait l’assistance vidéo ???? Rouge plus que sévère ! », avait d’abord posté l’ancienne légende de Lyon avant de féliciter François Letexier. En effet, l’ex attaquant a apprécié le fait que l’arbitre de la rencontre soit aller sur DAZN pour expliquer sa décision polémique d’exclure Amine Harit.

Au moins il s’explique et ça c très bien. Bravo https://t.co/bPm5WNydpC — Govou Sidney (@GovouSidney) October 28, 2024

Ça fout en l’air un spectacle, ça fout en l’air un match – Riolo

Intervenant sur RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a exprimé son incompréhension face à cette décision et n’a pas hésité à critiquer sévèrement le choix de l’arbitre François Letexier d’infliger un carton rouge qui a changé complètement tué le match.

« Il n’y a pas une seule personne qui ce soir se dit que ce n’est pas une anomalie. C’est incompréhensible, ça fout en l’air un spectacle, ça fout en l’air un match pour une application stricte et bête du règlement. C’est exaspérant, on le voit trop souvent, il n’y a pas de dialogue. Ce n’est pas en phase avec le jeu, ce n’est pas ce que demande le jeu. (…) « Là où il faut justement plus d’humain et encore moins de VAR d’ailleurs, c’est que l’arbitre, même cette faute est existante et proche du rouge, à ce moment du match, doit se dire ‘je vais mettre un jaune’. Si le mec lui pète la jambe, il est obligé de lui mettre rouge, mais là, il n’est pas mort, tout va bien. »

Je fais mon travail et j’essaie d’être juste techniquement – Letexier

Au terme de la rencontre François Letexier s’est exprimé au micro de DAZN pour expliqué son choix qu’il ne regrette absolument pas : « Si Harit n’avait pas joué le ballon, ça n’aurait pas été une faute grossière mais un acte de brutalité. Le motif de l’exclusion aurait été différent. Je ne conteste donc pas qu’il joue le ballon, mais je dis qu’entre un joueur qui joue le ballon de la poitrine et un autre qui le joue avec la jambe tendue et une semelle au niveau du sternum, il y a une différence qui me semble majeure. Je suis conscient que cette décision a eu un impact sur le spectacle et ce n’est pas ce qu’on cherche, c’est la justesse technique. Je sais que mes décisions ont de grosses conséquences, j’en suis désolé pour ceux qui ont été déçus, mais je crois être dans le vrai quand je fais mon travail et que j’essaie d’être juste techniquement, »