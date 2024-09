OM : « Greenwood… c’est quoi ce joueur en fait? »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Christophe de CM Football a pu s’exprimer sur les prestations Mason Greenwood.

« Il terminera meilleur buteur »

C’est la révélation de ce début de saison, Mason Greenwood montre qu’en termes de talent il marche sur la Ligue 1. Avec 5 buts en 3 matchs, il fait des débuts tonitruants à l’Olympique de Marseille. Christophe de CM Football… « Moi j’ai dit qu’il terminera meilleur buteur du championnat. C’est quoi ce joueur en fait… Par rapport à tout le battage médiatique qui existe autour de lui il faut être fort mentalement. Le joueur de talent qu’il était à Manchester United, ce qu’il a pu retrouver du côté de Getafe, il est en train de le mettre en place à Marseille. »

« C’est du haut niveau »

Mathieu, supporter de l’OM prend le relais : « Ce qui moi me plaît, c’est qu’il va trouver le chemin le plus cours au but. Il a les deux pieds, le but contre Toulouse le premier, le déplacement, le gainage, l’angle qu’il trouve, c’est du haut niveau. Je me suis penché sur la façon des défenseurs latéraux de savoir comment ils orientent leur corps par rapport à Greenwood. Il peut les orienter soit à droite soit à gauche et quand tu es latéral c’est une horreur. Tu ne sais pas sur quel pied il va arriver il a les deux. »

