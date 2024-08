OM : Greenwood, Højbjerg, Sternal… quelques beaux gestes et de l’engagement à l’entrainement des olympiens !

La préparation estivale des marseillais se poursuit sous le soleil brûlant de la commanderie. Les dernières recrues olympiennes Pierre-Emile Højbjerg et Ismaël Koné y participent depuis quelques jours. Ils ont rejoint Greenwood et Brassier les deux premiers transferts de l’été. A 15 jours de la reprise du championnat Roberto De Zerbi attend encore plusieurs recrues pour renforcer son effectif.

Le club marseillais a publié quelques images de l’entraînement de cette semaine. On y voit ainsi quelques beaux gestes de Greenwood et du jeune Enzo Sternal mais aussi l’engagement de Pierre-Emile Højbjerg qui ne ménage pas ses nouveaux coéquipiers. A voir en images ci-dessous:

J-15 avant la reprise

Le premier match de l’Olympique de Marseille a été programmé. Ce sera le samedi 17 aout à 17 heure. L’OM se déplacement à Brest.

Le prgramme complet de la 1er journée de Ligue 1:

Vendredi 16 août à 20h45 (DAZN) : Le Havre – Paris Saint-Germain

Samedi 17 août à 17h (beIN Sports) : Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille

Samedi 17 août à 19h (DAZN) : Stade de Reims – LOSC Lille

Samedi 17 août à 21h (DAZN) : AS Monaco – AS Saint-Étienne

Dimanche 18 août à 15h (DAZN) : AJ Auxerre – OGC Nice

Dimanche 18 août à 17h (DAZN) : Montpellier Hérault SC – RC Strasbourg Alsace ; Angers SCO – RC Lens et Toulouse FC – FC Nantes

Dimanche 18 août à 20h45 (DAZN) : Stade Rennais FC – Olympique Lyonnais

