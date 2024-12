OM : Greenwood, l’arme offensive fatale !

Note de L’Equipe 7/10 Une première période avec du déchet, à l’image de sa frappe molle (5e), d’une passe interceptée pour Maupay après une bonne récupération (7e), ou d’une reprise ratée sur un centre de Murillo (37e). Il a aussi proposé une frappe sortie par Larsonneur (31e), après avoir mystifié Batubinsika, et a essayé de dynamiser les attaques de l’OM. En seconde période, il est monté en puissance, avec une nouvelle frappe contrée (51e), puis un penalty qu’il obtient et convertit en deux temps (65e). Beaucoup d’aisance technique en fin de rencontre et quelques jolis lancements pour Wahi.

Note de Maxifoot 7/10 Un match vivant pour l’ailier de l’Olympique de Marseille. En première période, l’Anglais a apporté de l’activité avec de la disponibilité et surtout de la justesse dans ses combinaisons. Sur ses accélérations, l’ancien Mancunien a été capable de faire des différences et a d’ailleurs obligé Larsonneur à effectuer une belle parade. Après la pause, il a obtenu un penalty, après un magnifique contrôle, et a marqué, en deux temps, après une première intervention de Larsonneur. Toujours aussi décisif.