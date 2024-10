OM : Greenwood, pire match au pire moment !

Enorme raté et humiliation pour les Marseillais et cette fois à domicile face au PSG avec ce grosse défaite 0-3. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de cette dernière rencontre de la 9e journée de Ligue 1.

Le PSG a infligé une sévère correction à l’OM lors de ce Classique au déroulement atypique, s’imposant 3-0. Les Marseillais ont été rapidement mis à mal par Paris. Joao Neves a profité d’un ballon repoussé par Rulli pour marquer son premier but sous les couleurs du PSG dès la 7e minute. Ce but n’a pas suffi à réveiller les Olympiens, qui ont rapidement subi un coup dur avec l’expulsion d’Amine Harit pour un tacle dangereux sur Marquinhos, laissant son équipe à dix contre onze à la 22e minute.

Pour couronner le tout, Balerdi a commis l’irréparable en trompant son propre gardien dans une situation sans danger, offrant ainsi un deuxième but à Paris à la 29e minute. Profitant de cette situation délicate pour leur rival, les Parisiens ont enfoncé le clou avant la pause, avec un troisième but signé Barcola à la 39e minute.

Dès le début de la seconde période, Barcola a eu l’opportunité de signer un doublé, mais il a raté son tir à la 47e minute. Dembélé a également échoué sur une superbe passe de l’ancien Lyonnais à la 56e minute, tout comme Fabian Ruiz quelques instants plus tard à la 79e minute. En dépit de nombreuses occasions, le PSG n’a pas réussi à aggraver le score et s’est contenté de cette victoire déjà nette face à son éternel rival.

La note de Mason Greenwood : 1/10

Son appréciation

De Zerbi a attendu la mi-temps pour le remplacer, et cela a déjà paru excessif, tant son désengagement frôlait l’indécence. Lorsqu’il n’avait pas le ballon, il semblait complètement absent, illustré par son petit trot lors de l’ouverture du score et surtout par cette passe ratée qui a mené au troisième but. Un véritable échec. Il est coupable sur deux des trois buts parisiens, il n’a pas voulu prendre la profondeur en demandant systématiquement le ballon dans les pieds. Son attitude n’était pas celle que l’on attend dans ce genre de rencontre.

Les notes des médias