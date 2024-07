OM : Greenwood précise son meilleur poste, mais…

Ce vendredi après midi, l’OM a convié la presse pour la présentation de 2 de ses 3 nouvelles recrues. Mason Greenwood a évoqué son meilleur poste…

Greenwood aime jouer comme ailier droit mais il précise que c’est le coach De Zerbi qui décidera. « Je suis heureux et prêt à jouer à n’importe quel poste, là où le coach me fera jouer. C’est au coach et au staff de choisir où je jouerai. J’ai beaucoup joué à droite à Getafe, c’est mon poste préféré mais c’est au coach de choisir. (…) J’aime m’exprimer sur le terrain grâce à mes qualités offensives. Je suis un joueur offensif, j’aime mettre du lien dans le jeu et donner des passes décisives. Je veux surtout aider l’équipe à terminer le plus haut possible au classement et à faire de bons résultats. »

Ailier droit mais le coach décidera !

