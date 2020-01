OM : « Grégory Sertic, quand je raconterais ça à mes enfants, ils ne me croiront pas ! »

En fin d’année, toute l’équipe de Football Club de Marseille s’est réunie une dernière fois pour faire le point sur l’année écoulée. L’occasion notamment d’élire The Man and The Merguez of the year. Pour Mourad Aerts, la Merguez ne fait guère de doutes…

« Grégory Sertic, c’est exceptionnel. C’est un peu comme Abdennour à l’époque. Il est là, il fait les photos tout sourire, il fait des blagues à Bouna Sarr, à Valère Germain… En fait, c’est un ambianceur de vestiaire ! Il ne joue pas avec la N2, il ne joue pas avec l’équipe première, il joue pas tout simplement. Il n’est pas blessé ! Parce que des fois, y’a des mecs ils ne jouent pas tu peux te dire « oui mais il est blessé… » Mais lui, non ! On va aussi rappeler qu’on manque d’un milieu de terrain défensif et bien lui, il est là. C’est exceptionnel… Le cas Grégory Sertic, quand je raconterais ça à mes enfants, ils ne me croiront pas ! Vous vous rendez compte qu’on a l’a signé pour trois ans et demi ? »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille