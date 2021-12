OM : Gros changement de look pour Saliba !

Petit moment coiffeur… Après Konrad qui est revenu avec les cheveux péroxidès c’est au tour de William Saliba de changer de look avec un total cheveux plus barbe vers Abdel Xavier…

C’est bon, William Saliba est bien intégré à Marseille. pic.twitter.com/VXJLe5IVx9 — Treize013 (@treize013) December 3, 2021

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KOR84 (@cabinet_kor84)

Le défenseur s’était exprimé en zone mixte après la victoire à Nantes.

« C’est une très bonne opération. Dès l’entame de match, on a été très bon, on a mis ce but et on continué à faire circuler le ballon. On a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième, on a pu se faire peur sur quelques contres, mais on a été solide. On a encore enchaîné un clean sheet et c’est très bien. Face à Troyes sans supporters, c’est dur, il y a moins d’envie. Mais on a su gagner à domicile même si c’était un match un peu bourbier. Ce soir, à l’extérieur, on fait une très bonne opération. On a vu quelques supporters qui avaient réussi à se faufiler ici. On est bien, mais on sait qu’il reste encore beaucoup de matchs. Il faut enchaîner dès samedi parce qu’on sait que c’est très serré et que si on se relâche, on peut vite redescendre. Il y a des moments durs qu’on a su dépasser maintenant, on a enchaîné deux victoires, dès samedi on essayer de faire plaisir au public parce que ça fait deux ou trois semaines qu’on ne les a pas vu. Ça va nous faire du bien, ça va nous booster et on espère encore les trois points. » William Saliba – source : Zone Mixte (01/12/2021)

Selon le journaliste anglais Tom Williams, Saliba n’entrerait pas dans les plans de Arteta…

Il sera très difficile pour Saliba de s’imposer à Arsenal, quelle que soit sa façon de jouer — Tom Williams

« Si Arsenal continue sur sa lancée et que Ben White et Gabriel s’installent davantage dans le onze de départ, il sera très difficile pour Saliba de s’imposer dans cette équipe, quelle que soit sa façon de jouer. S’il peut continuer sur sa lancée et que Marseille fait une bonne saison, je suis sûr qu’ils aimeraient le garder, et s’il a apprécié son temps au club, peut-être voudra-t-il rester. Le fait qu’il y ait cette concurrence à Arsenal, ajoutée au fait qu’Arteta ne l’aimait clairement pas au départ, même s’il se fait maintenant à l’idée de lui trouver une place, cela rend difficile d’envisager un avenir à long terme pour Saliba chez les Gunners » Tom Williams – source : Sky Sports (26/11/2021)