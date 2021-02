OM : Gros coup dur pour les jeunes du centre de formation

L’édition 2020/2021 de l’UEFA Youth League a été annulée. Hier l’organisation européenne a annoncé vouloir renoncer à la compétition en raison des restrictions sanitaires. Cette décision, prise par le Comité exécutif de l’UEFA, vise à protéger la santé des jeunes joueurs…

Alors que la compétition devait se dérouler à partir du 2 et 3 mars prochain, celle-ci n’aura finalement pas lieu. L’Olympique de Marseille avait hérité de Liverpool pour le compte des 32es de finale. Angers, Rennes, Marseille et Paris étaient encore engagés dans la compétition parmi les clubs français.

protéger la santé des jeunes joueurs – uefa

« Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé d’annuler l’édition 2020/21 de l’UEFA Youth League en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur l’organisation des compétitions. Les restrictions de voyage auxquelles sont soumis les clubs participants engendrent des difficultés considérables dans l’organisation des matches, et deux clubs ont déjà déclaré forfait. Le Comité exécutif de l’UEFA a souligné l’impossibilité de reporter une nouvelle fois le début de la compétition et la nécessité d’accorder la priorité à la santé et à la sécurité des jeunes joueurs. Malheureusement, les conditions pour reprendre cette compétition internationale de jeunes ne sont actuellement pas réunies. La Commission des compétitions interclubs de l’UEFA et l’Association des clubs européens ont toutes les deux été consultées et soutiennent la proposition d’annuler, à titre exceptionnel, cette saison de l’UEFA Youth League. » UEFA – Source : Site officiel (17/02/2021)