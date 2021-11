OM : Grosse erreur d’arbitrage ou pas ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir contre Clermont (0-1) à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès les marseillais montent sur la troisième marche du podium du championnat de France derrière le PSG et Nice.

Les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas été spécialement brillants dans le jeu mais ont su ramener trois points précieux de leur déplacement à Nice ce dimanche soir à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. C’est l’attaquant turc Under qui a marqué le but décisif de cette rencontre. En toute fin de match, une main de Balerdi dans la surface aurait pu faire tourner la rencontre. L’arbitre de la rencontre n’a toutefois pas accordé de pénalty à Clermont et sa décision a bien été la bonne.

« Afin de pouvoir déterminer les fautes de main, la limite supérieure du bras coïncide avec le bas de l’aisselle. Tout contact entre le ballon et le bras ou la main d’un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction, » indique en effet la loi 12, des règles du jeu de l’IFAB

Le cas de figure où le ballon a touché une autre partie du corps avant de heurter la main n’est cette saison plus automatiquement sanctionné. « L’arbitre était venu nous expliquer les règles au début de saison, a-t-il confié au micro d’Amazon Prime Vidéo. Quand on est footeux, on voit la main, on veut le penalty mais il nous explique que c’est la règle. Malheureusement, il n’a pas sifflé pour nous, » a ainsi expliqué Jim Allevinah, attaquant de Clermont à la fin de la rencontre.

