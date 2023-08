OM: Grosse tension entre Nantes et ses Ultras avant la réception de Marseille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplacera à Nantes ce vendredi pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. La direction de la sécurité du FC Nantes a ordonné à la Brigade Loire de retirer l’intégralité du matériel d’animation de La Tribune Loire de la Beaujoire !



Avant la réception de l’OM vendredi, David Amaré, nouveau directeur sûreté et sécurité (DSS) a adressé un courrier destiné à la Brigade Loire leur ordonnant de retirer l’intégralité du matériel de La Tribune Loire de la Beaujoire » Nous nous trouvons contraints de prendre des mesures immédiates à l’encontre de votre groupe. Ainsi, par mesure de sécurité, j’ai demandé à faire retirer le matériel suivant en bas de La Tribune Loire: les poteaux et enceintes, la nacelle servant à votre « capo », la structure métallique servant à accrocher la bâche au nom de votre groupe. Les comportements délictuels de votre groupe doivent cesser« , a indiqué le DSS nantais dans un communiqué.

La direction « porte un coup sans précédent à la tribune Loire »

Communiqué Brigade Loire du 30/08/2023, à relayer massivement. Dans l’adversité, ne jamais rien lâcher. Rendez-vous vendredi soir ! (https://t.co/dPpK3V32Ww) pic.twitter.com/szezQ5ZGdu — Romain (@RomainGaudin) August 30, 2023

La réponse de la Brigade Loire n’a pas tardé. Le groupe ultra a annoncé sa présence avec son matériel d’animation et appelle à un rassemblement avant la rencontre. « La direction du FC Nantes chercher à nous pousser à la faute, nous appelons les présents d’une part à ne pas répondre à la provocation, et d’autre part à adopter un comportement irréprochable« , peut-on lire dans ce communiqué.

« Le FC Nantes a pris un virage radical dans ses relations avec les supporters actifs du stade de la Beaujoire […] Plutôt que la raison, la direction du FC Nantes fait le choix de l’intensification des mesures et la recherche d’un conflit frontal et dur », dénonce le groupe ultra alors que certains salariés de la Jonelière sous couvert d’anonymat regrette des mesures « mises en place trop vite et qui sont trop fortes« .

Le groupe de supporters ne veut néanmoins pas envenimer la situation. « C’est pourquoi, vendredi soir, nous nous présenterons de nouveau aux grilles du stade avec notre matériel, pour tenter d’animer la tribune Loire et donc la Beaujoire, en dépit de la volonté du FC Nantes de nous l’interdire », est-il écrit dans cette lettre ouverte des supporters.

Les ultras nantais appellent les supporters à se réunir devant le bar Le Saint-Georges avant la rencontre pour constituer un cortège en direction de la Beaujoire.