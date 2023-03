OM : Guendouzi attend que l’on respecte la promesse qui lui a été faite…

Titulaire indiscutable la saison dernière, Mattéo Guendouzi doit se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe depuis le début de l’année. L’international français espère néanmoins que son entraîneur tiendra les promesses qui lui ont été faites.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille vit une période délicate et Mattéo Guendouzi en est probablement le symbole. Titulaire indiscutable durant la première partie de saison, le milieu de terrain de 23 ans semble marquer le pas. Devenu remplaçant depuis plusieurs semaines, le français prend son mal en patience mais continue de se montrer à l’écoute des instructions de son entraîneur.

Il aimerait jouer à son poste comme la promesse lui a été faite

D’après les déclarations de son entourage, « il ne lâche pas et reste affûté physiquement et mentalement. Il s’entraîne sans ciller… Il aimerait simplement jouer la plupart du temps à son poste comme la promesse lui a été faite, un poste où il a ses habitudes, ses réflexes, ses automatismes, et où il a su se montrer performant. » Symbole de cette mauvaise passe, Mattéo Guendouzi n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour le premier rassemblement des Bleus de l’année. Il lui reste 10 matchs pour montrer à son entraîneur qu’il peut être un acteur majeur de la fin de saison marseillaise.

OM : « Respectez les joueurs », les mots forts de Guendouzi et Papin pour défendre Balerdi – https://t.co/k6m7HF3kJV pic.twitter.com/FzaKd0InXo — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 15, 2023

Guendouzi, je le trouve transparent

« La partie principale c’est que l’OM cale, on voit bien qu’il y a des soucis. Caler ça peut encore arriver, mais surtout on ne profite pas de la défaite de Monaco et on voit Lens revenir. C’est dommage parce que c’est une occasion ratée, encore. On a vu ô combien les saisons précédentes que les occasions manquées pouvaient faire tout le jeu de la fin de saison. Par rapport à Guendouzi, je le trouve transparent. Il sort du 11, à juste cause, et là on voit son entrée qui était censée être là pour densifier le milieu de terrain, pour éviter qu’il y ait une prise de balle trop facile par les attaquants Strasbourgeois. Il n’est pas fautif sur les buts, mais le fait qu’il soit là c’est aussi pour éviter des récupérations offensives, qu’il y ait un jeu trop rapide et une intensité, lui il est là pour ça et il n’a pas apporté les tâches offensives. Ça aurait au moins pu éviter le deuxième but. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (12/03/23)