OM : Guendouzi désigne ce coéquipier comme un joueur primordial !

Malgré un manque de constance dans les performances, l’OM a atteint son objectif principal, terminer deuxième de Ligue 1. Plusieurs joueurs ont su tirer leur épingle du jeu à l’image de Mattéo Guendouzi et Gerson…

Dans le dernier objectif match, l’international français s’est félicité de jouer un avec Gerson, un joueur primordial pour l’équipe…

Gerson c’est un très bon mec, on a de la chance de l’avoir

« Gerson commence à très bien comprendre le français, il discute de plus en plus avec nous. C’est pour ça que la communication se facilite. C’est un très bon mec, on a de la chance de l’avoir parce qu’il arrive à faire une très bonne saison avec de bonnes statistiques. C’est un joueur primordial qui a beaucoup aidé l’équipe cette saison ». Mattéo Guendouzi – source : Objectif Match (29/05/2022)

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇 𝑴𝒂𝒕𝒄𝒉𝒔 : 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒍𝒊𝒆 ! Ce dernier épisode vous plonge à l’intérieur du groupe olympien lors de la dernière quinzaine de la saison. 👊 📺 Le 𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭 est à retrouver sur #OMPRIME 👉 https://t.co/isCdiXZNA6 pic.twitter.com/J9J4tAAQ5n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 29, 2022

Double buteur lors de la dernière rencontre de la saison face à Strasbourg (4-0), Gerson a fait se lever l’ensemble des supporters présents au Stade Vélodrome ce jour-là. Interviewé chez SportMed TV, le père et agent de Gerson a confirmé que les Marseillais n’avaient pas encore vu tout ce que son fils est capable de faire sur un terrain de football.

« Attendez-vous à voir un Gerson encore plus brillant la saison prochaine ! Ils vous rendra tout ce que vous lui offrez. Jamais nous n’avons eu le moindre doute. Il a encore 4 ans de contrat. Il se sent bien à l’OM. Il y a la LDC. Il veut réussir dans cette compétition. Il a cette volonté de rester à l’OM les prochaines années» Marcos (Père de Gerson) – Source: SportMed TV