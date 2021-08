OM : Guendouzi est déjà sous le charme des supporters marseillais et du Vélodrome !

En conférence de presse ce jeudi avant la réception de l’AS Saint-Etienne, Mattéo Guendouzi était en conférence de presse. Le milieu de terrain est déjà sous le charme des supporters marseillais et du Vélodrome !

« Ça fait plaisir que les supporters m’apprécient beaucoup. Je vais faire le maximum pour que ça dure le plus longtemps possible. Je me suis toujours battu pour mon club et aujourd’hui je m’identifie beaucoup à mon club de Marseille et les supporters peuvent s’identifier à moi aussi j’espère. (…) Les supporters marseillais sont incomparables. A Arsenal, ça n’a rien à voir. C’est totalement différent, le Vélodrome : c’est la plus belle ambiance. Ça nous transcende et j’espère que l’alchimie continuera comme ça » Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse (26/08/21)