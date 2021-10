OM : Guendouzi et les Bleus remportent la Ligue des Nations !

Seul Marseillais appelé par Didier Deschamps pour les deux matchs de Ligue des Nations, Matteo Guendouzi et les Bleus ont remporté la Ligue des Nations édition 2020/2021.

Pour sa première saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi a retrouvé l’Equipe de France après avoir été appelé la saison dernière.

Malheureusement, malgré l’absence d’Adrien Rabiot, positif au COVID-19, Guendouzi est resté sur le banc. C’est Aurélien Tchouaméni qui a été titularisé aux côtés de Paul Pogba. Jordan Veretout a également fait son entrée en fin de match à ce poste face à l’Espagne.

Cette équipe est très forte, on ne lâche jamais rien — Benzema

Lors de cette finale de Ligue des Nations, l’Equipe de France s’est imposée sur le score de 2-1 grâce à une sublime réalisation de Karim Benzema et d’un but polémique de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

En tout cas, pour Mattéo Guendouzi, cela fait un trophée à mettre dans son palmarès ! Le Madrilène Karim Benzema est nommé Homme du Match. Au micro de M6, l’international français s’est exprimé sur la victoire en Ligue des Nations.

« J’avais vraiment envie de gagner un trophée avec l’équipe de France. Aujourd’hui, c’est fait. C’était vraiment un match difficile, on a montré une force de caractère. Cette équipe est très forte, on ne lâche jamais rien. Je pense que c’est le signe des grandes équipes : ne pas paniquer, patienter et attendre le bon moment, c’est ce qu’on a fait. On n’a pas baissé les bras jusqu’à la fin du match » Karim Benzema – Source : M6 (10/10/21)