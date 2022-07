OM : Guendouzi explique la différence avec Tudor !

Après le match nul concédé face au Betis Séville, Mattéo Guendouzi s’est exprimé sur le bord du terrain. Ce dernier veut positiver et explique le jeu prôné par Igor Tudor…

Un jeu plus vertical, moins en possession

« C’est notre match le plus abouti sur nos matchs de préparation. On a montré de bonnes choses, on a réussi à se procurer pas mal de situations. C’est encourageant pour la suite. Le jeu avec Tudor ? C’est un jeu plus vertical, moins en possession. On essaie aussi d’être plus agressifs défensivement, d’être plus haut au pressing. Ca prend du temps, il faut travailler, mais on a progressé par rapport à nos matchs précédents« . Mattéo Guendouzi – source zone mixte (improvisée) (27/07/2022)

🎥 La réaction de Mattéo #Guendouzi après le match nul (1-1) de l’#OM face au Betis à Chesterfield pic.twitter.com/S7f7GlO9ai — La Provence OM (@OMLaProvence) July 27, 2022

Jonathan Clauss avait tenu a détailler les exercices donnés par le coach et son staff.

« Il n’y a pas de morosité. L’ambiance est bonne. On s’entraîne, on fait de la salle, on travaille beaucoup. Les séances sont dures, intenses. On s’adapte à un autre style de jeu, on doit persévérer » Jonathan Clauss – Source : La Provence (26/07/22)

Il fait quinze degrés de moins qu’à Marseille, c’est bénéfique — Friio

De son côté, le directeur technique de l’OM David Friio a justifié le choix de ce stage en Angleterre… La température avantageuse est forcément une raison en ces temps de canicule à Marseille.

« On a des charges de travail importantes. Il fait quinze degrés de moins qu’à Marseille, c’est bénéfique« David Friio – Source : La Provence (26/07/22)