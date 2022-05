OM: Guendouzi fait marrer tout le monde (même Lucas Perrin)

Alors que son option d’achat a été levée officiellement par le RC Strasbourg, Lucas Perrin a tenu à partager la joie de ses ex coéquipiers après leur victoire contre son équipe au Vélodrome. Guendouzi a fait le show !

Hier, le dernier épisode de la série « Objectif Match » qui montre les préparations et les coulisses des matchs de l’OM est sorti. Un ultime épisode attendu après la dernière soirée folle vécue au Vélodrome pour le match contre Strasbourg (4-0) qui a permis à Marseille de se qualifier pour la LDC. Dans cette vidéo, on est au cœur de la joie de tous les membres du club qui ont fêté dignement cette place de dauphin et ce retour dans la plus prestigieuse des coupes européennes. Parmi les indiscrétions que révèlent ce contenu du club, on peut noter la présence de Lucas Perrin dans les vestiaires marseillais après le match.

Guendouzi tente le break dance !

Envoyé en prêt du côté de l’Alsace, à Strasbourg, le joueur formé à l’OM réalise une saison pleine qui a poussé Julien Stéphan et son staff à lever l’option d’achat fixé par Marseille et à enrôler définitivement le « minot ». Malgré un match sérieux où il tout donné pour son équipe, Lucas Perrin n’en reste pas moins un olympien qui a quitté le club il y a seulement un an et qui connait parfaitement l’effectif actuel. C’est donc tout naturellement qu’il a rejoint ses ex coéquipiers dans le vestiaire pour partager leur joie après cette saison formidable. De belles images qui nous sont offertes par le club. À noter aussi que Bouna Sarr était aussi présent.