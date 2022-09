OM : Guendouzi, le moteur de l’équipe !

L’OM n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à Rennes lors de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de mattéo Guendouzi sur ce match.

L’Olympique de Marseille a semblait à bout de souffle face à Rennes dimanche après midi, pourtant les marseillais disposés de 48h supplémentaires pour récupérer de leur match de Ligue des Champions. Rennes a proposé un pressing haut et s’est procuré des occasions. Plusieurs joueurs ont vite affiché un manque de précision technique ce qui a compliqué la construction du jeu. Attentiste, Tavares a laissé filer Traoré, ce dernier a frappé dans un angle fermé, un tir dévié par Guendouzi sur la hanche de Lopez qui n’a rien pu faire (0-1 / ). Un but qui n’a pas tout de suite réveillé les olympien qui peuvent dire merci à leur gardien, auteur de deux parades, qui permet de n’avoir qu’un but de retard. En seconde période, l’OM a égalisé sur un corner parfaitement tiré par Veretut sur la tête de Guendouzi au premier poteau (1-1 / ). Après cette égalisation les marseillais ont proposé plus de jeu vertical pendant un quart d’heure, mais le match s’est ensuite éteint. Les rennais n’avait plus les jambes et les entrants marseillais à l’image de Payet et Suarez n’ont pas été incisifs. L’OM termine par un match nul, mais le bilan comptable après 8 journées de Ligue 1 est très bon.

La note de Mattéo Guendouzi : 6.5/10

Son appréciation Guendouzi, le moteur de l’équipe !

Positionné en soutien de l’attaquant, il a eu du mal a lié le milieu et l’attaque. Il marque contre son camp en début de rencontre mais égalise de la tête sur corner. Peu importe sa place sur le terrain, il met de l’intensité dans les courses, les duels. C’est un pion essentiel de l’équipe malgré le changement de coach. Reste à savoir si ses qualités ne seraient pas plus utiles un cran plus bas sur le terrain…

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Il a eu le mérite de rester dans sa rencontre, après un début fort compliqué. Il ne faisait pas de différences en attaque et il a surtout marqué contre son camp sur un déboulé de Traoré (25e). Très intense ensuite, de l’agressivité et de l’impact sur les duels, il a égalisé de la tête en coupant au premier poteau, sur un corner (52e). Aucune compassion pour l’adversaire, à l’image de la scène où il se moque de deux Rennais au sol. Remplacé par PAYET au moment où il domine outrageusement le flanc gauche de la défense bretonne (73e). Maxifoot 7/10 Le milieu français a tout de même un sacré mental… Buteur contre son camp sur un centre de Traoré, le Bleu a remis les pendules à l’heure en reprenant de la tête un corner de Veretout. Dans la bonne période marseillaise, il a été le joueur le plus actif et tranchant pour aller chercher un résultat. Exemplaire. Footmercato 5.5/10 Auteur d’une première frappe trop enlevée (8e), il a eu le malheur de tromper son gardien à la suite d’un centre en retrait de Traoré (25e). En seconde période, l’international français s’est offert un doublé, offrant l’égalisation aux siens, à la retombée d’un corner venu de la gauche (52e). Ne lésinant pas, comme à son habitude, sur l’intensité mise dans ses courses, Guendouzi aura cependant été trop neutre dans son jeu balle au pied, peu trouvé par ses coéquipiers.