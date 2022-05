OM : Guendouzi, le retour du guerrier !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 face à Lorient lors du match de la 36e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi, titulaire lors de ce match à Lorient.

L’Olympique de Marseille devait vraiment s’imposer à Lorient car la victoire de l’AS Monaco face au LOSC avait fait perdre la seconde place aux marseillais. Les hommes de Sampaoli ont pris en main le jeu, Guendouzi a retrouvé un peu d’énergie, Gerson a été à la baguette en l’absence de Payet et Harit. Le milieu de terrain brésilien s’offre la première grosse occasion de la rencontre d’une belle tête au second poteau bien sortie par Dreyer. L’OM a continué à pousser, Dreyer a encore était décisif sur une tête de Dieng et une frappe de Gueye. Juste avant la mi-temps, Guendouzi et Under vont presser Morel, qui perd le ballon, l’international turc centre parfaitement du gauche pour Dieng qui ouvre le score. Les marseillais se sont quand même fait peur sur un corner et une tête, que Laporte, seul, ne cadre pas. L’OM mène 0-1 à la mi-temps et ne va pas s’arrêter là, dès l’entame Gerson talonne pour son compatriote Peres, qui trouve Guendouzi dans la surface, l’international français s’avance et termine l’action pour une avance deux 2 buts ! Gerson va même s’offrir le 3e but suite à un superbe centre de Dieng, 0-3 après l’heure de jeu, le match est plié. Sampaoli va devoir faire avec la gestion des organismes car Bakambu, Caleta Car, Gerson et Dieng sont sortis sur blessure ou par précaution.

Aligné à son poste d’ailier droit Cengiz Ünder a retrouvé de l’énergie, il a été actif dans le pressing et fait parlé son pied gauche…

⚽️ Guendouzi buteur face à son club formateur aujourd’hui, le FC Lorient ! #FCLOM pic.twitter.com/VUEZdeHA63 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 8, 2022

La note de Cengiz Ünder : 6.5/10

Son appréciation FCM

Guendouzi, le retour du guerrier !

En difficulté depuis plusieurs matches, car logiquement fatigué avec son enchainement incroyable de matches, Guendouzi a retrouvé de l’allant face à Lorient. Le milieu de terrain a retrouvé son volume de jeu, ses courses, son pressing et il s’est offert le luxe de marquer le but du 2-0 suite à magnifique contrôle orienté. Il n’est pas à 100% mais il respire mieux, et la semaine de récupération avant le match face à Rennes va lui faire du bien afin d’être en forme pour ces deux derniers matches…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 On sent qu’il pioche dans ses réserves en cette fin de saison mais il lui reste de l’énergie et aussi de la lucidité dans les zones de vérité. Son contrôle du droit pour éliminer et sa frappe du gauche pour marquer ont mis à l’abri l’OM dès le retour du vestiaire (48e). Maxifoot 8/10 Pour ceux qui s’inquiétaient, rassurez-vous, le milieu de l’OM a encore des jambes. Il a dominé l’entrejeu à la fois physiquement et techniquement, obligeant les Lorientais à commettre de nombreuses fautes pour l’arrêter. Cela n’a pas suffi pour l’empêcher de marquer, lui qui était déjà à l’origine de l’ouverture du score de Dieng avec un bon pressing haut. FootMercato 7/10 De retour au Moustoir cinq printemps plus tard, où il porté le maillot des Merlus pendant deux saisons, l’autre nouvel international tricolore côté Marseille s’est montré très mobile dans l’entrejeu, mettant en difficulté son adversaire. Il s’est même incrusté dans la zone de vérité adverse pour apporter le surnombre, ce qui a payé en seconde période avec son beau but du break (48e). Derrière, il a su parfaitement gérer le rythme du match, malgré une petite bourde à la relance sans conséquence (82e). 90Min 7/10 Mattéo Guendouzi a été maladroit parfois dans ses transmissions en première période. L’international français est à l’origine de l’ouverture du score de l’OM. Un bon pressing haut. Dès le retour des vestiaires, le milieu marseillais a fait parler sa technique et son pied gauche. Une bonne prise de balle dans la surface et une frappe parfaite pour tromper le gardien. Le but du break au bon moment. Un joueur décisif encore ce soir.

