OM : Guendouzi ne mâche pas ses mots

L’OM a laissé filer dans les dernières secondes le match nul face à Tottenham et donc une qualification en Europa League. Interrogé par RMC Sport, Mattéo Guendouzi n’a pas caché son énervement face au manque de communication dans les dernières minutes.

C’est une faute professionnelle !

« Il y a eu une grande incompréhension sur le terrain. On a manqué d’expérience tout simplement sur cette fin de match. Bien sûr qu’on voulait pousser pour aller en huitièmes, mais après l’occasion ratée de Kolasinac (87e), on aurait pu garder ce 1-1… Malheureusement, tout le monde ne savait pas qu’on pouvait se qualifier en Ligue Europa. Il n’y a pas eu une bonne communication et on le paie cash. Cela me fait penser à l’année dernière quand on était un peu moins bien. On parle de fatigue ou de méforme, mais je ne pense pas que ça soit le sujet. Ils ont marqué sur coups de pied arrêtés et ont eu deux ou trois frappes au maximum. On a eu des occasions pour marquer ce deuxième but qui nous aurait mis à l’abri. C’est une faute professionnelle. Nous n’étions pas dans la gestion : Tottenham a été meilleur sur plein d’aspects, ils ont su s’adapter à notre pressing ». Mattéo Guendouzi – source : Canal+ Foot (01/11/2022)

