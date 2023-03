OM : « Guendouzi, on a déjà trouvé son remplaçant, numériquement en tout cas »

Depuis l’arrivée d’Ounahi au mercato d’hiver 2023, Guendouzi semble avoir perdu sa place dans l’effectif de Tudor. Dans le débrief à chaud, notre invité Hakim Zhouri (journaliste pour les Lions de l’Atlas) pense que la baisse de forme de Guendouzi est due au fait que le schéma de jeu de Tudor ne lui corresponde plus.

Lors du nul 2-2 face à Strasbourg, Mattéo Guendouzi est rentré à la 81e minute en remplacement de Malinovskyi. Un scénario qui se poursuit depuis l’après coupe du monde où Guendouzi est beaucoup plus sur le banc de touche que titulaire. Les rares fois où il est titulaire, Tudor remplace Guendouzi en cours de match.