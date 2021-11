OM: « Guendouzi, orphelin de Kamara »

L’Olympique de Marseille a manqué de créativité dans son jeu, afin de battre le FC Metz au stade Vélodrome ce dimanche à 13h. L’absence de Kamara, a été préjudiciable d’après Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe…

L’Olympique de Marseille a déçu ce dimanche face à Metz, en concédant le point du match nul (0-0) face au 19e de Ligue 1. Incapable de donner du rythme, les Marseillais auraient même pu perdre ce match, si les hommes d’Antonetti avaient eu plus de réussite devant le but. Mattéo Guendouzi a été l’un des moins mauvais, même si l’absence de Kamara à ses côtés s’est faites ressentir selon Matthieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe :

Kamara, le garant de l’équilibre– Grégoire

« Un Guendouzi orphelin de Kamara, d’ailleurs, le garant de l’équilibre. L’OM a proposé une séquence moyenne entre les deux trêves: 5 matches nuls, deux victoires toutes compétitions confondues. Et surtout moins d’enthousiasme dans la création et d’efficacité dans la finition : huit buts marqués en sept matches, dont 4 contre l’ogre lorientais. D’un point de vue comptable, cela ne crée pas d’urgence en L1, loin de là. En Coupe d’Europe, où l’OM réussit paradoxalement des matches plus maîtrisés qu’en L1, c’est plus compliqué. » Mathieu Grégoire— Source: Twitter (07//11/21)

Si Genesio se prénommait Jorge, tout le monde crierait au génie

« Si Genesio se prénommait Jorge ou Marcelo et avait un passeport sud-américain, tout le monde crierait au génie. En ce moment, la fameuse méthode Sampaoli se résume à Dimitri Payet. Milik peut aussi mettre un but de temps en temps. Avec moins de déchets techniques, Metz pouvait repartir avec les 3 pts, même à 10 vs 11. L’OM a concède bcp trop de situations nettes. L’OM c’est sympa mais ça commence à s’essouffler. Payet ne peut pas tout faire… » Nabil Djellit— Source: Twitter (07/11/21)