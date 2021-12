OM – Guendouzi : « Quand on gagne les matchs tout le monde dit qu’on jour très bien ! »

L’Olympique de Marseille a perdu à domicile sur le score de 2-1 face au Stade Brestois. Une performance qui déçoit Mattéo Guendouzi en zone mixte…

Face à cette désillusion, Mattéo Guendouzi a laissé échappé sa frustration après la partie.

« On a très bien maîtrisé la première mi-temps, on avait la possession du ballon. Ce n’est pas la première fois cette saison qu’on n’arrive pas à marquer le deuxième but. Quand on gagne les matchs tout le monde dit qu’on jour très bien ! Et quand on les perd bizarrement on joue très mal. Si j’avais marqué ce but ça aurait été un tout autre match » Mattéo Guendouzi – Source : Zone mixte (04/12/21)