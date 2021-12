OM : Guendouzi révèle le nom du marseillais le moins stylé du groupe !

Interviewé par le magazine Téléfoot, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi a évoqué quelques petites infos croustillantes au sujet du vestiaire des marseillais. Et a notamment nommé le joueur de l’OM le moins stylé…

Incertain pour le match de cet après-midi face à Brest, Dimitri Payet était absent de l’entraînement hier. Toutefois, cela n’a pas empêché son coéquipier Mattéo Guendouzi de lui décerner le titre d’olympien le moins stylé aux micros de Téléfoot.

« Payet, il met des affaires parfois… franchement c’est à la limite » 😂 Le moins stylé, le chouchou du coach, le plus drôle : @MatteoGuendouzi nous révèle les secrets de vestiaire de l’OM, au micro de @JulienMaynard 🍿 pic.twitter.com/v4Nmm1Tdz9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 3, 2021

« Le moins stylé ? Dimitri Payet. Il met des affaires des fois… Franchement c’est à la limite » — Guendouzi

« Le plus drôle ? Dimitri Payet. C’est un blagueur tous les matins, toute la journée, tu ne peux même pas imaginer à quel point. Ceux qui mettent le plus l’ambiance sont Amavi, Harit, Gueye, Kamara, Saliba, Payet et Mandanda. Ce groupe-là est insupportable. Le chouchou du coach c’est Dimitri Payet. Le plus retardataire ? Ça se tire la bourre. Il y en avait un peu plus en début de saison, là ça s’est un peu calmé parce qu’on a remis les amendes. Le moins stylé ? Dimitri Payet. Il met des affaires des fois… Franchement c’est à la limite» Mattéo Guendouzi — Source : Téléfoot