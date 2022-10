OM: Guendouzi s’exprime sur les demandes de Tudor

Pilier de l’OM depuis maintenant un an et demi, Mattéo Guendouzi s’est installé comme un vrai cadre dans cette équipe. Joueur majeur de Sampaoli, il est désormais le couteau suisse de Didier Deschamps…

Titulaire à 14 reprises cette saison, l’international français dispose de toute la confiance de son nouveau coach, qui n’hésite pas à le faire jouer à différents postes. Parfois utilisé comme milieu défensif et d’autre fois placé dans l’attaque aux côtés de Sanchez et Harit, Guendouzi réalise une saison à trois buts et deux passes décisives.

L’international français est revenu sur son rôle à l’OM au micro de Téléfoot :

Je serais là pour répondre à ses attentes– Guendouzi

« Je suis quelqu’un de naturel, quelqu’un qui ne triche pas, qui donne tout pour l’équipe, pour le peuple marseillais. Sur le terrain, je veux toujours gagner. J’ai toujours une haine contre la défaite et j’ai toujours une rage de vaincre. Faire partie des capitaines à l’OM, c’est quelque chose d’extraordinaire. Si on me met dans les capitaines, c’est que je le mérite, c’est que j’ai la confiance de mes coéquipiers et la confiance du staff. Je n’ai pas attendu d’avoir le brassard pour prendre des responsabilités quand il fallait les prendre sur le terrain ou même en-dehors. Je reste quelqu’un de très naturel. Je vais continuer à être la même personne. Le coach, il sait qu’il peut me faire jouer à de nombreuses positions, je serai toujours là pour aider l’équipe. Je serai toujours là pour répondre à ses attentes. Je pense que je lui rends bien sur le terrain en enchaînant les bonnes performances. » Mattéo Guendouzi— Source: Téléfoot (30/10/22)

Ce matin, retrouvez un Inside avec @MatteoGuendouzi, qui a ouvert les portes de son quotidien en exclusivité à @YassinNfaoui. Son caractère, son rôle de leader à l’OM, les Bleus, le mondial : le Marseillais dit tout. RDV à 11h sur TF1 pic.twitter.com/AYVrMvMbMP — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 30, 2022

Guendouzi déséquilibre les équipes dans lesquelles il joue

« Sur le match, je ne l’aurai pas sorti, mais j’ai toujours été assez sceptique sur Mattéo Guendouzi. Il fait partie de ces joueurs que l’on voit et qui impressionnent parfois parce qu’il y a beaucoup d’activité, ça court dans tous les sens, il y a les cheveux qui donnent cet effet. Cependant, je pense qu’il déséquilibre les équipes dans lesquelles il joue. Selon moi, c’est difficile de jouer avec lui. Parfois, on va penser qu’il fait un bon match parce qu’on le voit partout, mais la question, c’est : comment jouer avec lui ? Il est à droite, il est à gauche… Il marque les esprits, mais contre Francfort, il touche 30 ballons. » Sébastien Tarrago – L’Equipe du Soir (16/10/2022)