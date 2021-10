OM : Guendouzi, si en plus il marque…

L’Olympique de Marseille s’est largement imposé 4-1 face à Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Lorient en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Les olympien ont pourtant offert l’ouverture du score aux bretons suite à une perte de balle évitable de Kamara et une faute naïve de Peres offrant un penalty. Mais les hommes de Sampaoli ne se sont pas affolés et ont réussi à se relancer grâce à Kamara. Payet a éclairé le jeu, Guendouzi s’est offert un doublé et Milik a marqué son premier but de la saison. Une victoire rassurante avant d’aller à Rome jouer un match décisif face à la Lazio et bien évidement la reception du PSG ce dimanche. Titulaire et toujours aussi actif, Guendouzi a été décisif…

La note de Matteo Guendouzi : 8/10

Son appréciation

Guendouzi, si en plus il marque…

Toujours aussi actif et généreux, Mattéo Guendouzi est clairement une des grosses satisfaction du mercato estival de l’OM. Le joueur prêté par Arsenal a encore été présent aux quatre coins du terrain dimanche. Le milieu de terrain gagne ses duels mais sait aussi jouer vers l’avant et se montrer décisif. Il est impliqué sur les buts de Kamara et Milik, et marque les deux autres. Il est déjà un homme de bas du système Samapoli.

Les notes des médias