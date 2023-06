OM – Guendouzi très cash après la défaite face à Ajaccio !

L’OM s’est incliné lors de son dernier match de la saison à Ajaccio. Au micro de Prime Vidéo, le capitaine du soir Mattéo Guendouzi n’a pas mâché ses mots et a même pointé du doigt certains de ses partenaires…

Le milieu de terrain est revenu sur un échange avec les supporters : « Ma discussion avec les fans ? Rien de spécial, à part qu’il faut assumer : on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM. On n’a pas fait un bon match, récemment les résultats sont catastrophiques. Sur un match comme ça, il fallait montrer un minimum de fierté, on n’a pas réussi à le faire. On est l’Olympique de Marseille, on n’a pas le droit d’enchaîner des défaites contre des équipes qui sont normalement moins fortes. »

Certains joueurs ne pas au rendez-vous et font des erreurs

Guendouzi termine sur le manque d’intensité, « donc, on ne met pas tout sur le terrain, il manque de l’intensité, certains joueurs ne pas au rendez-vous et font des erreurs, ça donne une mauvaise fin de championnat mais on est tous à mettre dans le même panier, il faut l’assumer ».

Je suis très heureux d’être à l’OM

L’ancien joueur d’Arsenal a aussi évoqué son avenir : « Il va y avoir des discussions avec la direction, on va voir ce qui se passe cet été, il va y avoir un nouveau coach… en tout cas je suis très heureux d’être à l’OM. »