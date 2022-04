OM : Guendouzi trop agaçant? Eric Di Meco en est totalement fan !

Devenu rapidement un chouchou des supporters de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a été vivement critiqué après le Clasico. Eric Di Meco en est totalement fan !

Mattéo Guendouzi a rejoint l’Olympique de Marseille cet été. Rapidement, le milieu de terrain est devenu l’un des chouchous des supporters marseillais. Son efficacité sur le terrain mais aussi sa hargne qui colle parfaitement à l’ADN du club font qu’il est directement entré dans le coeur des suiveurs du club.

Tu as besoin d’un joueur pénible comme lui, il a son côté insupportable, mais il est talentueux et se sacrifie pour son équipe — Di Meco

Guendouzi est aussi très apprécié des anciens joueurs comme Eric Di Meco. Dans le Moscato Show sur RMC, l’ex-latéral gauche a détaillé ce qui lui plaisait chez l’ancien milieu de terrain d’Arsenal.

A LIRE AUSSI : OM – Sampaoli : « Il n’y a pas le temps en cette fin de saison pour souffler »

« Tu es content d’avoir un joueur comme ça dans ton équipe. Quand il joue ailleurs, tu ne le supportes pas. C’est un fort caractère et il se nourrit de ça. Tu as besoin d’avoir un mec comme ça à Marseille. Il s’est imposé à Marseille. Je ne le voyais pas à ce niveau. Il est devenu international. C’est un mec rare. Je suis content qu’il reste ici et qu’il ait envie de construire à Marseille. C’est le genre de mecs autour desquels tu construis. Il se sacrifie sur le terrain. Tu as besoin d’un joueur pénible comme lui, il a son côté insupportable, mais il est talentueux et se sacrifie pour son équipe. Le problème, c’est que quand tu es pénible et moyen, tu agaces aussi tes supporters. Mais ce n’est pas le cas » Eric Di Meco – Source : RMC (20/04/22)

⚪🔵 Guendouzi va-t-il finir par agacer ? 💬🗣 L’hommage de Di Meco au milieu de terrain marseillais : « Tu as besoin d’un joueur pénible comme lui, il a son côté insupportable, mais il est talentueux et se sacrifie pour son équipe » #RMClive pic.twitter.com/hhl8KfcF4p — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 20, 2022