OM : « Guendouzi ? un peu facile de dire « je ne joue pas à mon poste »… »

Matteo Guendouzi a une baisse de régime depuis son retour de Coupe du Monde. Titulaire indiscutable pour Igor Tudor, il était remplaçant lors du dernier match face à Strasbourg (2-2) et n’a pas été appelé par Didier Deschamps.

Il aimerait jouer à son poste

En difficulté ces derniers temps, Mattéo Guendouzi est régulièrement relégué sur le banc, notamment face à Rennes où il a été sorti à la mi-temps. Didier Deschamps, qui l’avait appelé pour la Coupe du Monde, ne l’a pas sélectionner pour les éliminatoires de l’euro 2024. « C’est toujours par rapport à la concurrence à ce poste-là, mais rien est définitif« , a-t-il expliqué.

Joueur le plus utilisé par Sampaoli et joueur clé de l’OM la saison dernière, le milieu de terrain français est devenu plus intéressant lorsqu’il rentre en cours de match, que lorsqu’il est titulaire. Le jeu d’Igor Tudor lui demande de jouer plus haut, ce qui n’est pas son poste de prédilection.

Ses proches ont déclaré qu’il « ne lâche pas et reste affuté physiquement et mentalement« . Ils rajoutent qu’il « aimerait simplement jouer la plupart du temps à son poste comme la promesse lui a été faite, un poste où il a ses habitudes, ses réflexes, ses automatismes, et où il a su se montrer performant ». Une déclaration qui fait sourciller Franck Conte, car lorsqu’il était au meilleur de sa forme, on ne l’entendait pas se plaindre de ne pas jouer à son poste.

On ne l’a pas entendu se plaindre !

« Je trouve ça malhonnête parce qu’aujourd’hui, il a une baisse de régime donc il y a pas mal de choses qui sortent sur lui. Alors que quand tout allait bien, on ne l’a pas entendu se plaindre de son poste. Maintenant qu’il a une baisse de régime, je trouve ça un peu facile de dire ‘je ne joue pas à mon poste’. Au début de la saison, on avait besoin de lui plus haut, par rapport au système de jeu de Tudor avec un pressing très haut et donc l’activité de Guendouzi dont on avait besoin. Aujourd’hui, il y a une baisse de régime, depuis la Coupe du Monde, donc je trouve ça un peu dur de reprocher son positionnement alors que ça n’a pas posé de problème tant que tout allait bien. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/23)

