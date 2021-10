OM – Gueye : « bien sûr que l’on veut jouer »

Ce mardi, Pape Gueye a répondu aux questions des journalistes au centre RLD lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Avant le déplacement à Troyes pour y affronter Nice en match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1, le milieu de terrain a évoqué son statut de remplaçant…

On doit travailler et encourager les partenaires quand on est sur le banc — Gueye

« On est des compétiteurs donc bien sûr qu’on veut jouer. Ce n’est pas nous qui décidons, c’est le coach, qui fait des choix et il faut les respecter. Il y a de la concurrence dans chaque club et encore plus ici à Marseille. On doit travailler et encourager les partenaires quand on est sur le banc. » Pape Gueye – source : Conférence de presse (26/10/2021)