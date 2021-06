OM : « Gueye, c’est un potentiel qui ne demande qu’à éclore »

Extrait de notre live exceptionnel de 16 heures non stop ce lundi 31 mai. Emmanuel Barranguet (AFP) était sur notre plateau pour la traditionnelle revue d’effectif de fin de saison. Il n’a pas été complètement convaincu par le rendement de Pape Gueye…

Ce lundi, Emmanuel Barranguet était sur notre plateau pour la revue d’effectif de fin de saison ! Les milieux de terrain passent sous l’analyse du journaliste de l’AFP… Ce dernier n’a pas été tendre avec Pape Gueye, en qui il place de grands espoirs pour l’avenir.

KAMARA va s’en aller. Il va prendre sa place — BARRANGUET

A LIRE : Mercato OM: Longoria vise deux jeunes défenseurs de Ligue 1 ?

« Gueye? J’ai hésité un peu. Ce que disait Thierry était assez convaincant mais je reste sur ma première idée : gentil joueur. Ce n’est pas assez encore. La saison de l’OM n’est pas bonne donc je ne donne pas beaucoup de bonnes notes. C’est un jeu d’équipe et à mon goût, il n’y en aura pas beaucoup qui seront considérés comme bon joueur. Je veux le conserver, construire l’équipe avec lui la saison prochaine parce que Kamara va s’en aller. Il va prendre sa place. On a utilisé le mot potentiel pour Cuisance, lui on sent que ça ne demande qu’à éclore. J’y crois, je crois qu’il peut mieux faire, donc je fais le prof un peu sévère. » Emmanuel Barranguet – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)