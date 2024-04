OM : Gueye, le dernier cadeau d’adieu?

L’OM a pris les 3 pts ce dimanche soir face au RC Lens lors de la 31e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pape Gueye lors de ce match.

Pour ce OM – Lens, Jean Louis Gasset a proposé un 3-5-2 avec Murillo dans la défense à trois avec Gigot et Balerdi. Les Marseillais ont démarré très fort avec un but d’Aubameyang dans la première minute de jeu. Pour la suite, les occasions se sont enchaînées sans réellement d’impact sur le score à cause de l’imprécision des Olympiens. Saïd a puni les Marseillais avec un but de la tête pour l’égalisation.

Finalement, les Lensois ont fait une erreur fatale. Pape Gueye a récupéré un ballon très haut, a bien combiné avec Aubameyang et s’est retrouvé en position de sauveur. Le Sénégalais n’a pas tremblé face à Brice Samba et a permis à l’OM de prendre les trois points à domicile dans un Vélodrome bouillant qui s’est bien échauffé pour le match face à l’Atalanta prévu ce jeudi soir en Europa League.

La note de Pape : 7/10

Son appréciation

Gueye, le dernier cadeau d’adieu?

Le milieu de terrain l’a dit à plusieurs reprises, il réclame du respect de la part de l’OM dans sa proposition de prolongation. En fin de contrat en juin prochain, le Sénégalais est pourtant toujours impliqué quand Jean-Louis Gasset fait appel à lui. Titulaire pour laisser au repos Kondogbia qui lui est qualifié pour l’Europa League, l’ancien havrais est monté en puissance dans ce match jusqu’à offrir la victoire avec un joli but. Pour son avenir, ça ne sent pas bon mais il sera certainement précieux dans les trois derniers matchs de Ligue 1.

