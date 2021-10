OM – Gueye: « On doit faire avec… »

Ce mardi, Pape Gueye a répondu aux questions des journalistes au centre RLD lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Avant le déplacement à Troyes pour y affronter Nice en match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1, le milieu de terrain a évoqué le fait d’évoluer dans un stade vide…

« C’est très compliqué, on va passer de 65 000 à un stade vide demain. Mais on n’a pas le temps de penser à tout ça, l’objectif demain c’est d’avoir les trois points. On sait qu’on n’aura pas nos supporters mais on doit faire avec. » Pape Gueye – source : Conférence de presse (26/10/2021)