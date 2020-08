OM : Gueye s’exprime sur son arrivée mouvementée au club (et notamment son pré-contrat à Watford)

L’Olympique de Marseille présentait aujourd’hui ses deux premières recrues du mercato : Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Le milieu de terrain français est notamment revenu sur son transfert mouvementé…

« Je devais rejoindre l’OM, c’était ça qui était important ! »

« Mon arrivée s’est très bien passée. J’ai été bien accueilli par le groupe, et l’ensemble du staff. J’ai été bien intégré. Sur le terrain, également. Les joueurs m’ont beaucoup parlé car je suis l’un des plus jeunes de ce groupe. Je les remercie, les joueurs et l’ensemble du staff. La situation avec Watford ? J’ai bien géré ça, je ne me suis pas focalisé sur ça. Je devais rejoindre l’OM, c’était ça qui était important… Je suis très content d’être un joueur de l’OM. »

Pape Gueye – Source : Conférence de Presse

#Gueye: « Je devais rejoindre l’OM, j’étais focalisé sur ça et pas sur Watford » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 13, 2020