OM : Guillou veut faire confiance aux scouts de Dortmund pour Balerdi !

Auteur d’un début de saison très mitigé et surtout d’une énorme erreur face à Bordeaux ce dimanche, Leonardo Balerdi reste un joueur de qualité selon Patrick Guillou, consultant pour beIN Sports.

Ce dimanche sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi était titulaire en défense avec Boubacar Kamara. L’Argentin a perdu énormément de duels durant cette rencontre et a surtout écopé d’un carton rouge peu avant l’heure de jeu, laissant ses partenaires à 10…

Balerdi est pétri de talent

Malgré tout, certains continuent de prendre sa défense, affirmant qu’il a du talent et qu’il risque d’exploser comme le prévoyait André Villas-Boas. Le coach portugais a été dithyrambique à son sujet en début de saison, affirmant qu’il allait devenir l’un des meilleurs centraux du monde à l’avenir. Pour le moment, ce n’est pas vraiment le cas. Patrick Guillou, consultant pour beIN Sports veut faire confiance aux scouts de Dortmund.

« (Leonardo) Balerdi est pétri de talent. Il a été acheté 15 millions d’euros par Dortmund et vu le niveau exemplaire du scouting au Borussia, on peut imaginer que son profil et ses qualités avaient été définis… mais dans l’esprit de Lucien Favre (ex-coach de Dortmund, ndlr), il n’était pas prêt. (Michael) Cuisance, lui, avait démontré l’étendue de son talent à Mönchengladbach… Aujourd’hui, on est en droit de se poser la question. Il faut qu’il comprenne que le talent ne suffit pas » Patrick Guillou – Source : La Provence